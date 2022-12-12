Баракин Федов Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баракин Василий
Мать: Гликерья
Рождение ребёнка
28.01.1912
Сын: Баракин Иван Федоров
Мать ребёнка: Мария Иванова
Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
Неизвестно