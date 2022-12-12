Баракин Федов Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баракин Федов Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баракин Василий

Мать: Гликерья

Рождение ребёнка
28.01.1912

Сын: Баракин Иван Федоров

Мать ребёнка: Мария Иванова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баракин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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