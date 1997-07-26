Никитина (Краева) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1923
Дата смерти26.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Александр
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Александр
Смерть
26.07.1997