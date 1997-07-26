Никитина (Краева) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Краева) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.11.1923

Дата смерти

26.07.1997

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923

Отец: Краев Иван Лаврентьевич

Мать: Краева Екатерина Васильевна

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Александр

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Александр

Смерть
26.07.1997
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