Никитин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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