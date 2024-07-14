Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

26.12.1973

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Муж

1892 г.р.

Дети

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1931 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Тайшихин Яков Максимович

Мать: Тайшихина Екатерина Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Мелентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Мелентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Мелентий Иванович

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Мелентий Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Мелентий Иванович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Мелентий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Мелентий Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1931

Сын: Якимов Игорь Мелентьевич

Отец ребёнка: Якимов Мелентий Иванович

Бурят-Монгольская АССР деревня Уладый
Смерть
26.12.1973
Малая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

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