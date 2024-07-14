Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти26.12.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
18.09.1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
08.02.1931
Отец ребёнка: Якимов Мелентий Иванович
Бурят-Монгольская АССР деревня Уладый
Смерть
26.12.1973
Малая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия