(Якимова) Анна Мелентьевна
женский, родилась 1928
умерла Неизвестно, Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
ОтецЯкимов Мелентий Иванович25.02.1892 ст. г.р.
МатьЯкимова (Тайшихина) Мария Яковлевна1893 ст. г.р.
Супруги
НиколайНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия