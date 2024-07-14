(Якимова) Анна Мелентьевна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Якимова) Анна Мелентьевна

Автор
НА
Аксёнова (Якимова) Н.

женский, родилась 1928

умерла Неизвестно, Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Отец
Якимов Мелентий Иванович25.02.1892 ст. г.р.
Мать
Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна1893 ст. г.р.
Супруги
НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Якимов Мелентий Иванович

Мать: Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

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