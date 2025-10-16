Попова (Якимова) Мария Мелентьевна 1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Попова (Якимова) Мария Мелентьевна

Автор
НА
Аксёнова (Якимова) Н.

женский, родилась 1922

умерла 2010, Кудара-Сомон, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Отец
Якимов Мелентий Иванович25.02.1892 ст. г.р.
Мать
Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна1893 ст. г.р.
Супруги
Попов Пётр Семёнович1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Якимов Мелентий Иванович

Мать: Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
13.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Пётр Семёнович

Смерть
2010
Кудара-Сомон, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

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