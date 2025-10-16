Попова (Якимова) Мария Мелентьевна
женский, родилась 1922
умерла 2010, Кудара-Сомон, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
ОтецЯкимов Мелентий Иванович25.02.1892 ст. г.р.
МатьЯкимова (Тайшихина) Мария Яковлевна1893 ст. г.р.
Супруги
Попов Пётр Семёнович1922 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
13.08.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Смерть
2010
Кудара-Сомон, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия