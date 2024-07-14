Якимов Роман Мелентьевич
мужской, родился 18.09.1920
умер 07.07.1994
ОтецЯкимов Мелентий Иванович25.02.1892 ст. г.р.
МатьЯкимова (Тайшихина) Мария Яковлевна1893 ст. г.р.
Супруги
Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна23.02.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1949
Рождение ребёнка
12.07.1950
Уладый, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.09.1951
Рождение ребёнка
27.11.1952
Рождение ребёнка
19.01.1954
Рождение ребёнка
23.02.1955
Рождение ребёнка
25.02.1957
Рождение ребёнка
18.08.1958
Смерть
07.07.1994