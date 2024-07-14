Якимов Роман Мелентьевич 18.09.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якимов Роман Мелентьевич

Автор
НА
Аксёнова (Якимова) Н.

мужской, родился 18.09.1920

умер 07.07.1994

Отец
Якимов Мелентий Иванович25.02.1892 ст. г.р.
Мать
Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна1893 ст. г.р.
Супруги
Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна23.02.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1920

Отец: Якимов Мелентий Иванович

Мать: Якимова (Тайшихина) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
10.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
12.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Уладый, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Рождение ребёнка
13.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
27.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
19.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
23.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
25.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
18.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова (Назимова) Ефросинья Тихоновна

Смерть
07.07.1994

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