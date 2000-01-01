Меркушев Фёдор Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1888
Сын: Меркушев Стефан Фёдорович
Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
1896
Сын: Меркушев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912