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Меркушев Фёдор Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Меркушев Харитон Фёдорович

Мать: Меркушева Мария Вуколова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Меркушев Стефан Фёдорович

Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Никитина

Рождение ребёнка
1896

Сын: Меркушев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Никитина

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Никитина

Рождение ребёнка
1904

Сын: Меркушев Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Феодосия Никитина

Смерть
После 1912
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