Меркушев Харитон Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркушева Мария Вуколова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Меркушева) Авдотия Харитоновна
Мать ребёнка: Меркушева Неонила Ларионова
Рождение ребёнка
28.12.1856 ст.
Сын: Меркушев Косма Харитонович
Мать ребёнка: Меркушева Неонила Ларионова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Меркушев Фёдор Харитонович
Мать ребёнка: Меркушева Мария Вуколова
Смерть
До 1891