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Меркушев Харитон Фёдорович

Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Мать: Меркушева Ефросинья Никитина

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Мария Вуколова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Неонила Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Меркушева) Авдотия Харитоновна

Мать ребёнка: Меркушева Неонила Ларионова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1856 ст.

Сын: Меркушев Косма Харитонович

Мать ребёнка: Меркушева Неонила Ларионова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Меркушев Фёдор Харитонович

Мать ребёнка: Меркушева Мария Вуколова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1891

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