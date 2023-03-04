Меркушева Феодосия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Феодосия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Меркушев Стефан Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Харитонович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Меркушев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Харитонович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Харитонович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Меркушев Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Харитонович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Фёдор Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1912
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