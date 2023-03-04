Меркушева Феодосия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Меркушев Стефан Фёдорович
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Харитонович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Меркушев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Харитонович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Харитонович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912