Зарзов Максим Никифорович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Зарзов Никифор Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Зарзова Евдокия Мартыновна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Зарзова Евдокия Мартыновна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Зарзов Серафим Максимович
Мать ребёнка: Зарзова Евдокия Мартыновна
Смерть
Неизвестно