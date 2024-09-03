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Зарзов Максим Никифорович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зарзов Никифор Дементьевич

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарзова Евдокия Мартыновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зарзов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Зарзова Евдокия Мартыновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зарзов Иван Максимович

Мать ребёнка: Зарзова Евдокия Мартыновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Зарзов Серафим Максимович

Мать ребёнка: Зарзова Евдокия Мартыновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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