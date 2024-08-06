Зарзов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарзов Фёдор

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Корелы, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Корелы, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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