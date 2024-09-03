Зарзова Евдокия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарзова Евдокия Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарзов Максим Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зарзов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Зарзов Максим Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зарзов Иван Максимович

Отец ребёнка: Зарзов Максим Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Зарзов Серафим Максимович

Отец ребёнка: Зарзов Максим Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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