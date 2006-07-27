Пушилина (Карпухина) Александра Игнатьевна
Место рождениядер. Боровки, Становлянского района, Орловской области
Дата рождения17.11.1922
Дата смерти27.07.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1922
дер. Боровки, Становлянского района, Орловской области
Бракосочетание
28.02.1946
Рождение ребёнка
08.12.1946
Сын: Пушилин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Пушилин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушилин Иван Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.07.2006