Пушилина (Карпухина) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушилина (Карпухина) Александра Игнатьевна

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Место рождения

дер. Боровки, Становлянского района, Орловской области

Дата рождения

17.11.1922

Дата смерти

27.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1922

Отец: Карпухин Игнат Павлович

Мать: Карпухина Ирина (Арина) Сергеевна

дер. Боровки, Становлянского района, Орловской области
Бракосочетание
28.02.1946

Муж: Пушилин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1946

Сын: Пушилин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Пушилин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушилин Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.07.2006
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