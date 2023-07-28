Карпухина (Турыкина) Арина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти31.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пушилина Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Карпухин Игнат
Рождение ребёнка
1925
Сын: Карпухин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Карпухин Игнат
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Карпухин Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жакина Акулина Игнатьевна
Отец ребёнка: Карпухин Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпухин Игнат
Смерть
31.01.1984
Москва, город федерального значения Москва