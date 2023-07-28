Карпухина (Турыкина) Арина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Турыкина) Арина Сергеевна

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Место рождения

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1896

Дата смерти

31.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Турыкин Сергей Яковлевич

Мать: Турыкина Дарья Родионовна

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пушилина Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Карпухин Игнат

Рождение ребёнка
1925

Сын: Карпухин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Карпухин Игнат

Рождение ребёнка
1927

Сын: Карпухин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Карпухин Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жакина Акулина Игнатьевна

Отец ребёнка: Карпухин Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Игнат

Смерть
31.01.1984
Москва, город федерального значения Москва