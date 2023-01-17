Косиченко (Баклеева) Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косиченко (Баклеева) Варвара Георгиевна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

19.11.1890 ст.

Дата смерти

15.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1890 ст.

Отец: Баклеев Георгий Никитич

Мать: Баклеева Евдокия Прокофьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники (крестные): Пензенской губернии Инсарского уезда Починковской волости деревни Медведовки крестьянин Павел Васильев Бычков и Симбирской губернии города Сызрана крестьянка Параскева Петрова... Показать все
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Муж: Косиченков Дмитрий Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.11.1917

Дочь: Косиченко Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Косиченков Дмитрий Васильевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
15.03.1977
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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