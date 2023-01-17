Косиченко (Баклеева) Варвара Георгиевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1890 ст.
Дата смерти15.03.1977
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1890 ст.
Восприемники (крестные): Пензенской губернии Инсарского уезда Починковской волости деревни Медведовки крестьянин Павел Васильев Бычков и Симбирской губернии города Сызрана крестьянка Параскева Петрова... Показать все
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.11.1917
Дочь: Косиченко Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Косиченков Дмитрий Васильевич
Смерть
15.03.1977