Баклеева Евдокия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклеева Евдокия Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1877

Муж: Баклеев Георгий Никитич

Марфино, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.

Дочь: Косиченко Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Баклеев Георгий Никитич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники (крестные): Пензенской губернии Инсарского уезда Починковской волости деревни Медведовки крестьянин Павел Васильев Бычков и Симбирской губернии города Сызрана крестьянка Параскева Петрова... Показать все
Смерть
После 1902
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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