Баклеева Евдокия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1877
Марфино, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.
Дочь: Косиченко Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Баклеев Георгий Никитич
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники (крестные): Пензенской губернии Инсарского уезда Починковской волости деревни Медведовки крестьянин Павел Васильев Бычков и Симбирской губернии города Сызрана крестьянка Параскева Петрова... Показать все
Смерть
После 1902
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область