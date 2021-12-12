Баклеев Георгий (Егор) Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.02.1850
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.02.1850
Бракосочетание
До 1877
Марфино, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.
Дочь: Косиченко (Баклеева) Варвара Георгиевна
Мать ребёнка: Баклеева Евдокия Прокофьевна
Восприемники (крестные): Пензенской губернии Инсарского уезда Починковской волости деревни Медведовки крестьянин Павел Васильев Бычков и Симбирской губернии города Сызрана крестьянка Параскева Петрова... Показать все
Смерть
После 1902