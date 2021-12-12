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Баклеев Георгий (Егор) Никитич

Место рождения

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено ?.02.1850

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.02.1850

Отец: Баклеев (Баклаев) Никита Степанович

Мать: Баклеева Анна Ивановна

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1877

Жена: Баклеева Евдокия Прокофьевна

Марфино, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.

Дочь: Косиченко (Баклеева) Варвара Георгиевна

Мать ребёнка: Баклеева Евдокия Прокофьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники (крестные): Пензенской губернии Инсарского уезда Починковской волости деревни Медведовки крестьянин Павел Васильев Бычков и Симбирской губернии города Сызрана крестьянка Параскева Петрова... Показать все
Смерть
После 1902
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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