Косиченков Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосиченков Дмитрий Васильевич

Косиченков Дмитрий Васильевич

avatar

Место рождения

Соленое Займище, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Косыченков Василий Михайлович

Мать: Косыченкова Мария Михайловна

Соленое Займище, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Жена: Косиченко Варвара Георгиевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Работа или профессия
1914
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
приказчик, посёлок Петропавловский (Сухоболдинский) Астраханского уезда Астраханской губернии (ныне посёлок Свободный, Ленинский район г. Астрахань)
Военная служба
27.02.1915 ст.
рядовой 49-го Брестского пехотного полка (1-я бригада, 13-я пехотная дивизия, 7-й армейский корпус 8-я Армия) ранен в левую руку, район д. Стежница (гмина Балигруд, Подкарпатское воеводство, Польша)
Пропал без вести (военное)
13.05.1915 ст.
рядовой 49-го Брестского пехотного полка (1-я бригада, 13-я пехотная дивизия, 7-й армейский корпус 8-я Армия) пропал без вести в бою у д. Златница
Рождение ребёнка
06.11.1917

Дочь: Косиченко Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Косиченко Варвара Георгиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
28.12.1921
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
умер от водянки; 33 года, домохозяин; место жительства: Свободнинский Фабрично-Заводской посёлок, 1-я улица, дом Мыскова (ныне посёлок Свободный Ленинского района г. Астрахань)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close