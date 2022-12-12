Косиченков Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти28.12.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Работа или профессия
1914
приказчик, посёлок Петропавловский (Сухоболдинский) Астраханского уезда Астраханской губернии (ныне посёлок Свободный, Ленинский район г. Астрахань)
Военная служба
27.02.1915 ст.
рядовой 49-го Брестского пехотного полка (1-я бригада, 13-я пехотная дивизия, 7-й армейский корпус 8-я Армия) ранен в левую руку, район д. Стежница (гмина Балигруд, Подкарпатское воеводство, Польша)
Пропал без вести (военное)
13.05.1915 ст.
рядовой 49-го Брестского пехотного полка (1-я бригада, 13-я пехотная дивизия, 7-й армейский корпус 8-я Армия) пропал без вести в бою у д. Златница
Рождение ребёнка
06.11.1917
Дочь: Косиченко Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Косиченко Варвара Георгиевна
Смерть
28.12.1921
умер от водянки; 33 года, домохозяин; место жительства: Свободнинский Фабрично-Заводской посёлок, 1-я улица, дом Мыскова (ныне посёлок Свободный Ленинского района г. Астрахань)