Аграфена Авдеевна
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения03.06.1872
Дата смерти13.02.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
01.01.1899
Отец ребёнка: Нищёнков Дмитрий Иванович
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
30.10.1903
Сын: Нищёнков Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Нищёнков Дмитрий Иванович
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
22.08.1908
Сын: Нищёнков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Нищёнков Дмитрий Иванович
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1930
Саратовская область, Красноармейский район, с. Мордово. Россия