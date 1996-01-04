Нищёнков Иван Дмитриевич
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения01.01.1899
Дата смерти23.02.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Отец: Нищёнков Дмитрий Иванович
Мать: Аграфена Авдеевна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
18.01.1918
Мать ребёнка: Аржанухина Наталья Ивановна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
12.06.1920
Дочь: Нищёнкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Аржанухина Наталья Ивановна
АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
29.08.1923
Дочь: Нищенкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Аржанухина Наталья Ивановна
АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
15.10.1929
Сын: Нищёнков Василий Иванович
Мать ребёнка: Аржанухина Наталья Ивановна
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1930
Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово.