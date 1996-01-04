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Нищёнков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

01.01.1899

Дата смерти

23.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899

Отец: Нищёнков Дмитрий Иванович

Мать: Аграфена Авдеевна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
18.01.1918

Сын: Нищёнков Иван Иванович

Мать ребёнка: Аржанухина Наталья Ивановна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
12.06.1920

Дочь: Нищёнкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Аржанухина Наталья Ивановна

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
29.08.1923

Дочь: Нищенкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Аржанухина Наталья Ивановна

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Нищёнков Василий Иванович

Мать ребёнка: Аржанухина Наталья Ивановна

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аржанухина Наталья Ивановна

Смерть
23.02.1930
Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово.
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