Нищёнков Дмитрий Иванович
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения1869
Дата смерти21.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
01.01.1899
Мать ребёнка: Аграфена Авдеевна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
30.10.1903
Сын: Нищёнков Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Аграфена Авдеевна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
22.08.1908
Сын: Нищёнков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Аграфена Авдеевна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Авдеевна
Смерть
21.01.?
Саратовская область, Красноармейский район, с. Мордово.