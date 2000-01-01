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Нищёнков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

1869

Дата смерти

21.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Нищёнков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Аграфена Авдеевна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
30.10.1903

Сын: Нищёнков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Аграфена Авдеевна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
22.08.1908

Сын: Нищёнков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Аграфена Авдеевна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Авдеевна

Смерть
21.01.?
Саратовская область, Красноармейский район, с. Мордово.
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