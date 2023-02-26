Вольская Наталия Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Вольский Егор Леонов
Отец ребёнка: Вольский Леон Петров
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ксения Леонова
Отец ребёнка: Вольский Леон Петров
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Вольский Леон Петров
Смерть
Неизвестно