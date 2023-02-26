Вольская Наталия Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольская Наталия Демидова

Вольская Наталия Демидова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Вольский Егор Леонов

Отец ребёнка: Вольский Леон Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ксения Леонова

Отец ребёнка: Вольский Леон Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вольский Аристарх Леонов

Отец ребёнка: Вольский Леон Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close