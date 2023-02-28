Вольский Леон Петров
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Вольский Егор Леонов
Мать ребёнка: Вольская Наталия Демидова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ксения Леонова
Мать ребёнка: Вольская Наталия Демидова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Вольская Наталия Демидова
Смерть
1852