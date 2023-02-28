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Вольский Леон Петров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Вольский Егор Леонов

Мать ребёнка: Вольская Наталия Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ксения Леонова

Мать ребёнка: Вольская Наталия Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вольский Аристарх Леонов

Мать ребёнка: Вольская Наталия Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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