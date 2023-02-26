Федулова (Хоботина) Мария Иванова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Неучев Иван Ильин
Мать: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.?.1837
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Переремышльского уезда Калужской губ. с .Дмитриевки
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров
Рождение ребёнка
02.05.1846
Сын: Федунов Афанасий Михайлов
Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров
Рождение ребёнка
28.05.1849
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина М
Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно