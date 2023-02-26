Федулова (Хоботина) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулова (Хоботина) Мария Иванова

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Неучев Иван Ильин

Мать: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.?.1837

Муж: Федунов Михаил Петров

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Переремышльского уезда Калужской губ. с .Дмитриевки
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Федунов Иосиф Михайлов

Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров

Рождение ребёнка
02.05.1846

Сын: Федунов Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1849

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина М

Отец ребёнка: Федунов Михаил Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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