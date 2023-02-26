Федунов Михаил Петров
Место рожденияд.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1804
Дата смерти29.07.1869
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Федулов (федунов) ?
Мать: ?
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.?.1837
Жена: Федулова Мария Иванова
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Переремышльского уезда Калужской губ. с .Дмитриевки
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова
Рождение ребёнка
02.05.1846
Сын: Федунов Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1849
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина М
Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
29.07.1869
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.