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Федунов Михаил Петров

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Место рождения

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

29.07.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Федулов (федунов) ?

Мать: ?

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.?.1837

Жена: Федулова Мария Иванова

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Переремышльского уезда Калужской губ. с .Дмитриевки
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Федунов Иосиф Михайлов

Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова

Рождение ребёнка
02.05.1846

Сын: Федунов Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1849

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина М

Мать ребёнка: Федулова Мария Иванова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
29.07.1869
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
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