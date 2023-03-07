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Федунов Афанасий Михайлов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.05.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1846

Отец: Федунов Михаил Петров

Мать: Федулова Мария Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Федулов Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Федулова Васса Васильева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.?.1864

Жена: Федулова Васса Васильева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1866

Сын: Федулов Яков Афанасьев

Мать ребёнка: Федулова Васса Васильева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1867

Дочь: Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Федулова Васса Васильева

д.Подберезье Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1869

Сын: Федулов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Федулова Васса Васильева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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