Федунов Афанасий Михайлов
Место рождения
Дата рождения02.05.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1846
Отец: Федунов Михаил Петров
Мать: Федулова Мария Иванова
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Федулов Николай Афанасьев
Мать ребёнка: Федулова Васса Васильева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.?.1864
Жена: Федулова Васса Васильева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1866
Мать ребёнка: Федулова Васса Васильева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1867
Дочь: Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Федулова Васса Васильева
д.Подберезье Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1869
Мать ребёнка: Федулова Васса Васильева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно