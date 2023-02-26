Федулова Васса Васильева
Место рожденияд.Обалдуевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Федулов Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Федунов Афанасий Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.?.1864
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1866
Отец ребёнка: Федунов Афанасий Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1867
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Федунов Афанасий Михайлов
д.Подберезье Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1869
Отец ребёнка: Федунов Афанасий Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно