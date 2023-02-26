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Самородкин Ананий Иванов

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Место рождения

д.Пожевская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пожевская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.02.1834

Жена: Самородкина Надежда Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1836

Сын: Самородкин Константин Ананиев

Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1838

Дочь: Феодосия Ананиева

Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1839

Дочь: Елена Ананиева

Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Самородкин Дмитрий Ананиев

Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова

Рождение ребёнка
09.10.1844

Сын: Самородкин Филипп Ананиев

Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова

д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1847

Сын: Самородкин Роман Ананьев

Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова

Иньковская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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