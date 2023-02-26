Самородкин Ананий Иванов
Место рожденияд.Пожевская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пожевская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.02.1834
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1836
Сын: Самородкин Константин Ананиев
Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова
Рождение ребёнка
26.05.1838
Дочь: Феодосия Ананиева
Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова
Рождение ребёнка
19.05.1839
Дочь: Елена Ананиева
Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Самородкин Дмитрий Ананиев
Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова
Рождение ребёнка
09.10.1844
Сын: Самородкин Филипп Ананиев
Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова
д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1847
Мать ребёнка: Самородкина Надежда Прокопова
Иньковская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно