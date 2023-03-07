Самородкина Надежда Прокопова
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Жидков Прокофий Васильев
Мать: Дария Арефиева
Бракосочетание
23.02.1834
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1836
Сын: Самородкин Константин Ананиев
Отец ребёнка: Самородкин Ананий Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1838
Дочь: Феодосия Ананиева
Отец ребёнка: Самородкин Ананий Иванов
Рождение ребёнка
19.05.1839
Дочь: Елена Ананиева
Отец ребёнка: Самородкин Ананий Иванов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Самородкин Дмитрий Ананиев
Отец ребёнка: Самородкин Ананий Иванов
Рождение ребёнка
09.10.1844
Сын: Самородкин Филипп Ананиев
Отец ребёнка: Самородкин Ананий Иванов
д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1847
Отец ребёнка: Самородкин Ананий Иванов
Иньковская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно