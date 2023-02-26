Самородкин Роман Ананьев
Место рожденияИньковская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1847
Иньковская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1872
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1872
Рождение ребёнка
08.12.1874
Сын: Самородкин Николай Романов
Мать ребёнка: Самородкина Татьяна Георгиева
Бракосочетание
09.11.1875
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1876
Сын: Самородкин Андрей Романов
Мать ребёнка: Самородкина Екатерина Васильева
Смерть
Неизвестно