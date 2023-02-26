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Самородкин Роман Ананьев

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Место рождения

Иньковская вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1847

Отец: Самородкин Ананий Иванов

Мать: Самородкина Надежда Прокопова

Иньковская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1872

Жена: Самородкина Татьяна Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1872
Рождение ребёнка
08.12.1874

Сын: Самородкин Николай Романов

Мать ребёнка: Самородкина Татьяна Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1875

Жена: Самородкина Екатерина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1876

Сын: Самородкин Андрей Романов

Мать ребёнка: Самородкина Екатерина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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