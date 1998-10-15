Патейчук Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патейчук Алексей Алексеевич

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

17.02.1922

Дата смерти

15.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.05.1955

Сын: Патейчук Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Патейчук Анна Петровна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
15.10.1998
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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