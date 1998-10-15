Патейчук Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1922
Дата смерти15.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1955
Сын: Патейчук Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Патейчук Анна Петровна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
15.10.1998
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край