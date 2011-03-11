Патейчук (Климов) Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патейчук (Климов) Алексей Алексеевич

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Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

28.05.1955

Дата смерти

11.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Около 1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955

Отец: Патейчук Алексей Алексеевич

Мать: Патейчук Анна Петровна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
1983

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
11.03.2011
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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