Патейчук (Климов) Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1955
Дата смерти11.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955
Бракосочетание
1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.2011