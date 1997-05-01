Патейчук (Климова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.11.1924
Дата смерти01.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 20.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1955
Сын: Патейчук Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Патейчук Алексей Алексеевич
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
01.05.1997
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край