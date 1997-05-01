Патейчук (Климова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патейчук (Климова) Анна Петровна

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Место рождения

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Дата рождения

Около 20.11.1924

Дата смерти

01.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.05.1955

Сын: Патейчук Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Патейчук Алексей Алексеевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
01.05.1997
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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