Абрамов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Стефан
Рождение ребёнка
01.07.1914
Сын: Абрамов Сергей
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Васильевна
Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1915
Сын: Абрамов Василий
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно