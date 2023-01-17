Абрамов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Захар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Стефан

Мать: Абрамова Агафья Сафроновна

Рождение ребёнка
01.07.1914

Сын: Абрамов Сергей

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Васильевна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Абрамов Василий

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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