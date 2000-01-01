Абрамова Агафья Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Агафья Сафроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафрон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1888

Сын: Абрамов Владимир

Отец ребёнка: Абрамов Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Агафья

Отец ребёнка: Абрамов Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Захар

Отец ребёнка: Абрамов Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Стефан

Смерть
Неизвестно
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