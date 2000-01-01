Абрамова Агафья Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафрон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1888
Сын: Абрамов Владимир
Отец ребёнка: Абрамов Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Агафья
Отец ребёнка: Абрамов Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Захар
Отец ребёнка: Абрамов Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Стефан
Смерть
Неизвестно