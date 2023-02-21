Абрамов Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Ермола ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1888
Сын: Абрамов Владимир
Мать ребёнка: Абрамова Агафья Сафроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Агафья
Мать ребёнка: Абрамова Агафья Сафроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Захар
Мать ребёнка: Абрамова Агафья Сафроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно