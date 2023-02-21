Абрамов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Стефан

Абрамов Стефан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Ермола ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1888

Сын: Абрамов Владимир

Мать ребёнка: Абрамова Агафья Сафроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Агафья

Мать ребёнка: Абрамова Агафья Сафроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Захар

Мать ребёнка: Абрамова Агафья Сафроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Агафья Сафроновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close