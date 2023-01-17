Абрамова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1914
Сын: Абрамов Сергей
Отец ребёнка: Абрамов Захар
Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1915
Сын: Абрамов Василий
Отец ребёнка: Абрамов Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Захар
Смерть
Неизвестно