Абрамова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1914

Сын: Абрамов Сергей

Отец ребёнка: Абрамов Захар

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Абрамов Василий

Отец ребёнка: Абрамов Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Захар

Смерть
Неизвестно
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