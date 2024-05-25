Рахматуллина (Аблязова) Зайтуна Ахмадулеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматуллин Ильгиз Насибуллович
Отец ребёнка: Рахматуллин Насибулла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахматуллин Насибулла
Смерть
2023