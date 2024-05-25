Рахматуллина (Аблязова) Зайтуна Ахмадулеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина (Аблязова) Зайтуна Ахмадулеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аблязов Ахмадула Халиулиевич

Мать: Аблязова (Бакирова) Гайнизямал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Ильгиз Насибуллович

Отец ребёнка: Рахматуллин Насибулла

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Насибулла

Рождение ребёнка
09.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Насибулла

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
2023

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