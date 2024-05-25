Рахматуллин Ильгиз Насибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Ильгиз Насибуллович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахматуллин Насибулла

Мать: Рахматуллина (Аблязова) Зайтуна Ахмадулеевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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