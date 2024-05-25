Рахматуллин Насибулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Насибулла

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Ильгиз Насибуллович

Мать ребёнка: Рахматуллина (Аблязова) Зайтуна Ахмадулеевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина (Аблязова) Зайтуна Ахмадулеевна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахматуллина (Аблязова) Зайтуна Ахмадулеевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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