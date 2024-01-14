Живых Власов Семён
Место рождениядеревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Дата рождения09.06.1882
Дата смерти26.11.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1882
Отец: Живых Власов Павел
Мать: Живых Матрона
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Бракосочетание
20.01.1901
Жена: Живых Ирина
Ларионовка
Рождение ребёнка
21.04.1905
Дочь: Махонина Евдокия
Мать ребёнка: Живых Ирина
Ларионовка, Данковский район, Липецкая область
деревня Илларионовка, Хрущёвская волость, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Живых Павел
Мать ребёнка: Живых Ирина
Ларионовка
Рождение ребёнка
17.03.1912
Сын: Живых Алексей
Мать ребёнка: Живых Ирина
Ларионовка
Рождение ребёнка
06.07.1916
Сын: Живых Фёдор
Мать ребёнка: Живых Ирина
Ларионовка
Рождение ребёнка
28.10.1920
Дочь: Борисова Вера
Мать ребёнка: Живых Ирина
Ларионовка
Рождение ребёнка
28.08.1922
Дочь: Митрофанова Надежда
Мать ребёнка: Живых Ирина
Ларионовка
Рождение ребёнка
02.02.1925
Дочь: Комарова Любовь
Мать ребёнка: Живых Ирина
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Смерть
26.11.1960
Причина смерти: Рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Москва, поселение Десёновское, деревня Станиславль