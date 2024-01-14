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Живых Власов Семён

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Место рождения

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область

Дата рождения

09.06.1882

Дата смерти

26.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1882

Отец: Живых Власов Павел

Мать: Живых Матрона

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Бракосочетание
20.01.1901

Жена: Живых Ирина

Ларионовка
Рождение ребёнка
21.04.1905

Дочь: Махонина Евдокия

Мать ребёнка: Живых Ирина

Ларионовка, Данковский район, Липецкая область
деревня Илларионовка, Хрущёвская волость, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Живых Павел

Мать ребёнка: Живых Ирина

Ларионовка
Рождение ребёнка
17.03.1912

Сын: Живых Алексей

Мать ребёнка: Живых Ирина

Ларионовка
Рождение ребёнка
06.07.1916

Сын: Живых Фёдор

Мать ребёнка: Живых Ирина

Ларионовка
Рождение ребёнка
28.10.1920

Дочь: Борисова Вера

Мать ребёнка: Живых Ирина

Ларионовка
Рождение ребёнка
28.08.1922

Дочь: Митрофанова Надежда

Мать ребёнка: Живых Ирина

Ларионовка
Рождение ребёнка
02.02.1925

Дочь: Комарова Любовь

Мать ребёнка: Живых Ирина

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Смерть
26.11.1960
Причина смерти: Рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Москва, поселение Десёновское, деревня Станиславль
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