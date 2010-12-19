Комарова (Живых) Любовь
Место рождениядеревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Дата рождения02.02.1925
Дата смерти19.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925
Отец: Живых Власов Семён
Мать: Живых Ирина
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Молчанова Валентина
Отец ребёнка: Комаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Александр
Отец ребёнка: Комаров Алексей
Смерть
19.12.2010
Похороны
Неизвестно
Москва, поселение Десёновское, деревня Станиславль