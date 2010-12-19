Комарова (Живых) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Живых) Любовь

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Место рождения

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область

Дата рождения

02.02.1925

Дата смерти

19.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925

Отец: Живых Власов Семён

Мать: Живых Ирина

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Молчанова Валентина

Отец ребёнка: Комаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Александр

Отец ребёнка: Комаров Алексей

Смерть
19.12.2010
Похороны
Неизвестно
Москва, поселение Десёновское, деревня Станиславль
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