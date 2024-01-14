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Живых Павел

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Место рождения

Ларионовка

Дата рождения

01.11.1907

Дата смерти

28.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907

Отец: Живых Власов Семён

Мать: Живых Ирина

Ларионовка
Рождение ребёнка
1938

Сын: Живых Анатолий

Мать ребёнка: ?

Похороны
Около 28.12.1941
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, в районе г. Наро-Фоминск
Смерть
28.12.1941
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, в районе г. Наро-Фоминск
Причина смерти: На войне
Работа или профессия
По 1941
Московская обл., Перовский вагоноремонтный з/д им. Кагановича
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