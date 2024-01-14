Живых Павел
Место рожденияЛарионовка
Дата рождения01.11.1907
Дата смерти28.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907
Отец: Живых Власов Семён
Мать: Живых Ирина
Ларионовка
Рождение ребёнка
1938
Сын: Живых Анатолий
Мать ребёнка: ?
Похороны
Около 28.12.1941
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, в районе г. Наро-Фоминск
Смерть
28.12.1941
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, в районе г. Наро-Фоминск
Причина смерти: На войне
Работа или профессия
По 1941
Московская обл., Перовский вагоноремонтный з/д им. Кагановича