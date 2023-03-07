Бухарцова Агафья Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Домника Ильина
Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Бухарцов Сидор Ильин
Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Домника (мл) Ильина
Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухарцов Илья Фадеев
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785