Бухарцова Агафья Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцова Агафья Елисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Домника Ильина

Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бухарцов Данило Ильин

Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бухарцов Сидор Ильин

Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Бухарцов Саватий Ильин

Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Бухарцов Емельян Ильин

Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Домника (мл) Ильина

Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Бухарцов Алексей Ильин

Отец ребёнка: Бухарцов Илья Фадеев

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Илья Фадеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1785
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
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