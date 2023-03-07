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Бухарцов Саватий Ильин

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Бухарцов Илья Фадеев

Мать: Бухарцова Агафья Елисеева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бухарцов Варфоломей Савватеев

Мать ребёнка: Бухарцова Елена Андреева

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Катерина Савватеева

Мать ребёнка: Бухарцова Елена Андреева

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Елена Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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