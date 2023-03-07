Бухарцов Саватий Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Бухарцов Илья Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Бухарцов Варфоломей Савватеев
Мать ребёнка: Бухарцова Елена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Катерина Савватеева
Мать ребёнка: Бухарцова Елена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарцова Елена Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795