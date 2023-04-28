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Бухарцов Емельян Ильин

Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Бухарцов Илья Фадеев

Мать: Бухарцова Агафья Елисеева

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Бухарцов Афанасий Емельянов

Мать ребёнка: Бухарцова Парасковья Матвеева

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Афимья Емельянова

Мать ребёнка: Бухарцова Парасковья Матвеева

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Парасковья Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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