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Нарожный Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Около 1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Нарожный Алексей

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
С 01.01.1875 по 02.03.1880
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Нарожная Варвара Борисовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1891 ст.

Дочь: Нарожная Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Нарожная Варвара Борисовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарожная Варвара Борисовна

Военная награда
Неизвестно
медаль в память войны с турками 1877-1878гг.
Смерть
Около 1910 ст.
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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