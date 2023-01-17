Нарожный Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиОколо 1910 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Нарожный Алексей
Мать: не указана
Военная служба
С 01.01.1875 по 02.03.1880
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Тимошенко Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Нарожная Варвара Борисовна
Рождение ребёнка
23.04.1891 ст.
Дочь: Нарожная Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Нарожная Варвара Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
медаль в память войны с турками 1877-1878гг.
Смерть
Около 1910 ст.