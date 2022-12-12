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Нарожный Алексей

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Около 1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Нарожный Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Нарожный Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Болдырева ? Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарожный ? Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1885 ст.
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