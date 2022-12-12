Нарожный Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиОколо 1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Нарожный Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Болдырева ? Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1885 ст.