Тимошенко (Нарожная) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Нарожная) Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Нарожный Фёдор Алексеевич

Мать: Нарожная Варвара Борисовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Тимошенко Игнат Антонович

Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Тимошенко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.

Дочь: Твердохлебова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1916 ст.

Дочь: Петлякова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Тимошенко Александра Антоновна

Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Антон Антонович

Смерть
1963
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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