Тимошенко (Нарожная) Пелагея Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Тимошенко Игнат Антонович
Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Тимошенко Михаил Антонович
Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.
Дочь: Твердохлебова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович
Рождение ребёнка
06.09.1916 ст.
Дочь: Петлякова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Тимошенко Александра Антоновна
Отец ребёнка: Тимошенко Антон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963